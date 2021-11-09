ضوابط الحصول على قرض السيارة بالبطاقة الشخصية في 24 ساعة فقط

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها تمويل السيارة، من البنك الأهلي اليوناني، حيث يتيح البنك برنامج تمويل السيارات، كإحدى الخدمات التمويلية التي يقدمها للأفراد، ضمن تنافس البنوك لتقديم العروض والتسهيلات لجذب العملاء، ويمكن للمستفيد الحصول على السيارة التي يريدها دون إثبات للدخل أو حساب الحد الأقصى، وذلك عن طريق تقديم صورة البطاقة وإيصال كهرباء أو غاز أو تليفون حديث لعنوان المنزل.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لـ قرض السيارة من البنك الأهلي اليوناني، وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادرعن لجنة السياسة النقدية.

مميزات تمويل شراء سيارة من البنك الأهلي اليوناني

وحدد البنك مميزات وتفاصيل الحصول على قرض السيارة والتي جاءت كالتالي:

ـ دون مفردات مرتب أو إثبات للدخل.

ـ سعر عائد متميز ونظام أقساط مرنة.

ـ الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة.

تفاصيل تمويل شراء سيارة من البنك الأهلي اليوناني

ـ الحد الأدنى للدفعة المقدمة 50% من ثمن السيارة.

ـ مدة السداد تصل إلى 60 شهرا.

ـ قيمة التمويل تصل إلى نصف مليون جنيه.

شروط الحصول على تمويل شراء سيارة من البنك الأهلي اليوناني

ـ يمنح التمويل للمصريين والأجانب المقيمين.

ـ الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عاما.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شراء سيارة من البنك الأهلي اليوناني

ـ استمارة طلب شراء كاملة بالبيانات المطلوبة.

ـ للمصريين صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ بالنسبة للأجانب صورة سارية من جواز السفر.

ـ تقديم إيصال كهرباء، غاز، أو تليفون حديث لعنوان إقامة المتقدم.

ـ عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

ـ استمارة تأمين على الحياة.

وأوضح البنك أنّه بمجرد تسليم المستندات المطلوبة إلى البنك الأهلي اليوناني، يبدأ البنك بالاتصال بالعميل خلال 24 ساعة حال حصوله على الموافقة لشراء السيارة.

خطوات الحصول على السيارة المراد شراؤها

ـ إيداع الدفعة المقدمة في الحساب.

ـ توقيع العقود والشيكات.

ـ يصدر البنك خطاب تسليم السيارة، للتوجه به لمعرض السيارات واستلام السيارة.

ـ يسلم المعرض السيارة وترخيصها مع وضع حظر البيع لصالح البنك الأهلي اليوناني.

ـ إصدار وثيقة تأمين شاملة لصالح البنك الأهلي اليوناني.

ـ التأشير بحظر البيع لصالح البنك الأهلي اليوناني على خطاب المرور.