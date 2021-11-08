توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل ورياح وشبورة على القاهرة الكبرى

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا، يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر الجاري، حتى الخميس الموافق 11 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب البلاد.

فيما يسود البلاد يومي الأربعاء والخميس، طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد

ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوم الخميس تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 10 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.