حقيقة اعتقال رئيس شركة فايزر.. موقع كندي يؤكد و«فوربس» تنفي

كشفت مجموعة «فوربس» الإعلامية الأمريكية حقيقة اعتقال رئيس شركة فايزر، المطورة لأحد اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونفت الأخبار التي نشرها موقع «بيفر كونسيرفاتيف» الكندي حول اعتقال ألبرت بورلا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بتهمة الاحتيال والرشوة وذلك في الخامس من الشهر الجاري.

«فوربس» توضح حقيقة اعتقال رئيس شركة فايزر

وكشفت «فوربس» حقيقة اعتقال رئيس شركة فايزر، بعدما ذكر موقع «بيفر كونسيرفاتيف» الكندي أن ألبرت بورلا اعتقل بتهمة الاحتيال والرشوة في الخامس من نوفمبر الجاري، وأن الشرطة أمرت بـ«تعتيم إعلامي» على الحادث، وأن القاضي وافق على ذلك، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأوضح الموقع الكندي، أن بورلا يواجه اتهامات بالاحتيال لدوره بخداع العملاء في فعالية اللقاحات، كما أنه كذب بشأن الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تنتجها اللقاحات، ودفع الأموال للحكومات ووسائل الإعلام الرئيسية كي تلتزم الصمت.

الموقع الكندي لم يقدم أدلة على حقيقة اعتقال رئيس شركة فايزر

وبشأن حقيقة اعتقال رئيس شركة فايزر، أوضحت «فوربس»، أن الموقع الكندي لم يقدم أي حقائق وأدلة فعلية، بل أشار إلى أن تلك المعلومات كانت من جانب عميل مجهول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، مضيفة أنه لم يدعم مقاله بصور أو مقاطع فيديو لعملية الاعتقال.

رئيس شركة فايزر ظهر فى لقاء تلفزيوني

كما بينت «فوربس»، أن الموقع الكندي نشر المقال الذي ادعى فيه اعتقال رئيس شركة فايزر في يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي ظهر فيه بورلا في لقاء تلفزيوني مباشر على قناة «CNBC» الأمريكية.