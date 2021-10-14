فوربس: أفضل 11 شركة في الشرق الأوسط للعمل بها.. إحداها «مصرية»

شهدت الشركات في الشرق الأوسط، اضطرابات في الأسواق في العامين الماضيين، بسبب تداعيات جائحة كورونا، ما اضطر العديد من الشركات، إلى تسريح نسبة من الموظفين، وكانت القطاعات الأكثر تضررًا، السياحة والطيران.

750 شركة عالمية

وأصدرت فوربس، قائمة سنوية شملت 750 شركة عالمية كـ«أفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021»، وجاءت شركة مجموعة الإمارات متصدرة القائمة في منطقة الشرق الأوسط، فيما احتلت المركز 153 عالميًا بالقائمة.

قائمة فوربس

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، قائمة فوربس السنوية التي تسلط الضوء على «أفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021»، وتضم القائمة 11 شركة من الشرق الأوسط، منها 6 شركات سعودية، و3 شركات من الإمارات وشركة واحدة لكل من مصر والأردن.

1- مجموعة الإمارات

التصنيف العالمي: 153

القطاع: النقل والخدمات اللوجستية

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 75.145

2- أرامكو السعودية

التصنيف العالمي: 219

القطاع: عمليات النفط والغاز

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 66.800

3- البنك السعودي الفرنسي

التصنيف العالمي: 266

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 2.881

4- شركة المراعي

التصنيف العالمي: 316

القطاع: الطعام والشراب والتبغ

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 36.869

5- إعمار العقارية

التصنيف العالمي: 388

القطاع: البناء

الدولة: الإمارات

6- البنك التجاري الدولي

التصنيف العالمي: 389

القطاع: البنوك

الدولة: مصر

عدد الموظفين: 7.071

7- البنك السعودي البريطاني

التصنيف العالمي: 425

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 5.288

8- مصرف الراجحي

التصنيف العالمي: 522

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 13.716

9 - مجموعة الغرير للاستثمار

التصنيف العالمي: 575

القطاع: مجموعة متنوعة

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

عدد الموظفين: 28 ألف

10- البنك العربي

التصنيف العالمي: 577

القطاع: البنوك

الدولة: الأردن

11- شركة الاتصالات السعودية (stc)

التصنيف العالمي: 578

القطاع: خدمات الاتصالات

الدولة: السعودية