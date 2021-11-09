حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تتميز أنثى برج الحمل بقدرتها الكبيرة على التواصل مع الآخرين بمختلف طباعهم وصفاتهم، فضلا عن أنها تتصف بالوضوح والشفافية دائما.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر ما زال معاكسا ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.