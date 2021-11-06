حظك اليوم برج الحمل السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر رجل برج الحمل رجلاً شديد الحساسية وفائض المشاعر، وترتبط هذه الصفات بشكل مباشر بأنه يعرض مساعدته على الجميع، كما أنه يفضل الارتباط بالمرأة الغامضة التي يشعر بأنها مليئة بالأسرار التي عليه اكتشافها، ويبتعد عن الأنثى التي يشعر بأنها كتاب مفتوح يستطيع معرفة كل شيء عنها من اللقاء الأول.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط والخلافات والأحداث غيرالمتوقعة قد تعيش اليوم مغامرة أو تجربة تلهمك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.