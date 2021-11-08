حظك اليوم الاثنين 8-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تحمل الأبراج الفلكية لأصحابها عادة أخبار سارة وفي أوقات أخرى تخبرهم ببعض التحذيرات على كافة المستويات، لذلك يبحث الكثيرين بصورة ملحة وبشكل يومي عن حظك اليوم، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات للخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب، وامل بدقة.

حظك اليوم برج الحمل 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 8-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تنفتح اليوم على مناطق جديدة وقد تكتشف معلومات مهمة.

حظك اليوم برج الثور 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة والانطلاق مع الأهل والأحباب ولقاءات واعدة معهم.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة البديهة ويساعدك ذلك على علاج مستجدات مهنية ومالية.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وتصلح علاقتك به.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهّل.

حظك اليوم برج السرطان 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

كن هادئا مع من تحب أو مع مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يضع على عاتقك الكثير لتنجزه، وتتألق موهبتك في إدارة ما عليك من واجبات.

حظك اليوم برج الأسد 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الكواكب بألا تبالغ اليوم في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعمل لصالحك.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة.

حظك اليوم برج العذراء 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تجعلك تنعم براحة البال واليسر في علاقتك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 8-11-2021 على الصعيد المهني

انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع والمستجدات بهدوء، ورغم الضغوط تستطيع أن تحقق تطورا.

حظك اليوم برج الميزان 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم بنفسك وصحتك، ومع ذلك من الممكن أن تستمتع بالحب.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يزيد من شعبيتك ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج العقرب 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس مع القمر يدفعك للتعامل بكرم مع من تحب وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تكون هناك مفاوضات أو أعمال تتطلب منك حنكة ودراسة تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج القوس 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تعمل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 8-11-2021 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد والمريخ يجعلك لامعا ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الجدي 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 8-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ وعطارد في وضع معاكس وينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك.

حظك اليوم برج الدلو 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك ملاحظا وتميل للتأمل في صمت، فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر ولا تتحدث عن حياتك الشخصية!

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 8-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

حظك اليوم برج الحوت 8-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان.. تستطيع أن تؤثر في الطرف الآخر وتحسن التصرف وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.