حظك اليوم برج الحمل الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتميز بشخصية ودودة تتسم بالطيبة، كما أنه لا يتنازل عن حقوقه مهما كلفه الأمر، فهو دائما يرغب في تحقيق أهدافه للوصول للقمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر بمنزل الحظ وتستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم الضغوط والعصبية، لديك اليوم كل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في الجنس الآخر وتبدو في أوج تألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.