حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن برج الحمل يتميز بشخصية ودودة تتسم بالطيبة، كما أنه لا يتنازل عن حقوقه مهما كلفه الأمر، فهو دائما يرغب في تحقيق أهدافه للوصول للقمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب، وامل بدقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.