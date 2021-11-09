حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تغلب على مواليد برج الثور صفات الأبراج الترابية التي ينتمي إليها، التي تجعله يقدر جيدًا قيمة المال وينفقها بحكمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

رغم الضغوط، ما زال القمر في منزلك الحظ وفي الأفق مكاسب مالية ونجاحات فريدة بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الوضع الفلكي يمنحك اليوم وقتا مناسبا للسفر والرحلات ولتوطيد علاقاتك والاتصال بالخارج.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.