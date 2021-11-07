حظك اليوم برج الثور الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

الطموح والإرادة أهم ما يميز مولودة برج الثور، إذ لديها قوة تحمل وصبر كبيرة، تستطيع بها وبإصرارها الشديد إلى تحقيق ما تتمنى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثامن يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه والفرصة سانحة لتخطط جيدا للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

فينوس في منزل الحظ تمنحك مشاعر حب ورومانسية واليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.