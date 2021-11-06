حظك اليوم برج الثور السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج الثور تجيد الاهتمام بشكلها الخارجي بشكل كبير وتبحث عن لفت الأنظار، كما أنها تهوى الموسيقى الهادئة والرسم وغالباً ما تفضل زيارة المعارض والمتاحف،كما أنها متعلقة بالعادات والتقاليد وتشعر بالارتياح والارتباط الكبير بحياة الريف بطبعها الترابي، لذا هي محبة للأماكن الطبيعية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تراجع أورانوس في برجك قد يدفعك لمراجعة نفسك وخبراتك ورؤيتك للأمور وللأشخاص ويساعدك الفلك على الاقتراب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.