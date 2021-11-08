حظك اليوم برج الثور الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

الطموح والإرادة أهم ما يميز مولودة برج الثور، إذ لديها قوة تحمل وصبر كبيرة، تستطيع بها وبإصرارها الشديد إلى تحقيق ما تتمنى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

رغم الضغوط.. تنفتح اليوم على مناطق جديدة وقد تكتشف معلومات مهمة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة والانطلاق مع الأهل والأحباب ولقاءات واعدة معهم.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.