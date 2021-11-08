حسين الشحات ضيف «بوكس تو بوكس» مع محمد شبانة على «etc» الليلة

يحل حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، اليوم الاثنين، ضيفًا على الإعلامي محمد شبانة، في أولى حلقات برنامجه التليفزيوني «بوكس تو بوكس» على فضائية «etc» والتي احتفلت بانطلاقها أمس الأحد.

9 أهداف لـ حسين الشحات الموسم الماضي

ويمثل حسين الشحات ركيزة أساسية في هجوم الشياطين الحمر، فاللاعب يقدم مستوى مميزًا برفقة المارد الأحمر، بعدما سجل خلال الموسم الماضي 9 أهداف وصنع مثلها، أي أنَّه مساهم في 18 هدفًا مع الفريق خلال مشواره في الدوري.

وتوّج الشحات مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز مرتين، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وبرونزية كأس العالم للأندية.

إنجاز غير مسبوق لـ حسين الشحات

وخلال محطته الاحترافية، ساهم حسين الشحات في قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي بالحصول على ثنائية الدوري والكأس، حيث أنهى العين مشواره في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإماراتي في الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2-1.

برنامج «Box 2 Box» يقدمه الإعلامي محمد شبانة، من الأحد للخميس على «Etc» تردد 12015 عمودي، في الحادية عشر مساءً.