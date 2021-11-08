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جلسة مرتقبة في الأهلي لتعديل عقد حسين الشحات

كتب:

علي سمير
10:49 ص | الإثنين 08 نوفمبر 2021
حسين الشحات

حسين الشحات

ينتظر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعود إدارة النادي في الفترة الأخيرة لتعديل عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن بسبب بعض الارتباطات الخاصة، إلى جانب تعديل عقود بعض زملائه التي اقتربت من الانتهاء.

وقال مصدر مطلع داخل النادي لـ«الوطن سبورت»، إنّ حسين الشحات ينتظر تعديل عقده خلال الفترة المقبلة، أسوة بباقي زملائه في الفريق الأول.

وأكد المصدر، أنّ هناك جلسة مرتقبة بين مسؤولي قطاع الكرة وإدارة التعاقدات بالنادي واللاعب خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على تعديل عقده، والزيادة المقررة فيه.

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