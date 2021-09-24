الضامة تبعد حسين الشحات عن الأهلي 14 يوما

أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إصابة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في العضلة الضامة خلال مران الفريق في اليومين الماضيين، قبل مواجهة إنبي، المقررة إقامتها مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن حسين الشحات يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق في معسكره بالإسكندرية خلال الفترة الماضية، قبل خوض مباراة إنبي في كأس مصر.

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