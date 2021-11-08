حبس المتهم بذبح زوجته في الدقهلية 4 أيام.. والأهالي يشيعون جثمانها

أمرت نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس سائق توك توك، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة ذبح زوجته في منطقة «حي الطيارة»، بمدينة السنبلاوين، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة وتسليم نفسه للشرطة وتسليم السلاح المستخدم في الجريمة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، واستعجال تقرير الطبيب الشرعي، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تشريحها بمستشفى المنصورة الدولي، وتسليمها لذويها.

تشييع جنازة الزوجة المذبوحة في الدقهلية

وشيع أهالي عزبة «راس»، التابعة لقرية «أبو قراميط»، بمركز السنبلاوين بعد ظهر اليوم جنازة المجني عليها «افتخار سامح السيد سالم»، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم في حي ‏الطيارة ‏بندر السنبلاوين، ‏في جنازة كبيرة، شاركت فيها نساء العزبة ورجالها والتي اكتست بالسواد حزنًا عليها.

الأهالي يطالبون بالقصاص من المتهم

وطالب أهالي العزبة بسرعة القصاص من المتهم الذي ارتكب جريمة غريبة عليهم وهو ذبح زوجته ودمر الأسرة وجعل طفليهما يتيمين.

ورود بلاغا بذبح زوجة في السنبلاوين

وكان العميد مهدى محمد المهدي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، تلقى إشارة من ‏مستشفى ‏السنبلاوين العام، بوصول افتخار سامح السيد سالم، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بحي ‏الطيارة ‏بندر السنبلاوين، جثة هامدة، وبها آثار ذبح بالرقبة‎.‎

انتقل الرائد نصر الدين عطية نجم، رئيس مباحث المركز، ومعاوناه النقباء «حمدي ‏المغازي، ‏ومحمود محرم»، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المتوفية وبها آثار ذبح بالرقبة ‎، وبسؤال أهليتها اتهموا زوجها «محمد ابراهيم عبدالمجيد»،30 سنة، سائق توك ‏توك بارتكاب ‏الواقعة.‏

‎ ‎وسلم المتهم نفسه إلي ضباط الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة بسبب ‏تعدد ‏الخلافات الزوجية بينهما وتطورت الخلافات إلى أن قام باستلال سكين وذبحها، ‏وأرشد عن الآداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة‎.‎