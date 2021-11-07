سائق يذبح زوجته في الدقهلية ويسلم نفسه للشرطة: «اتخانقنا وقتلتها»

استقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، اليوم، جثة زوجة بها جرح قطعي ذبحي من الرقبة، وذلك في قرية طرانيس العرب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، والذي سلم نفسه لمركز الشرطة.

واعترف المتهم بوقوع خلافات زوجية مع زوجته، وتطورت إلى مشاجرة على إثرها استل سكينا من داخل مطبخ الشقة وذبح الزوجة، ووقعت على الأرض جثة هامدة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وصول جثة الزوجة بها ذبح بالرقبة

ورود بلاغ إلى العميد مهدى محمد المهندي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول افتخار سامح سالم، 25 عاما، ربة منزل، وتقيم في حي الطيارة بندر السنبلاوين، جثة هامدة، وبها آثار ذبح في رقبتها.

انتقل الرائد نصر الدين عطية نجم، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء حمدي المغازي، ومحمود محرم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المتوفاة وبها آثار ذبح من ناحية الرقبة، وبسؤال أهلها اتهموا زوجها «محمد ا.هـ.»،30 عاما، سائق توك توك، بارتكاب الواقعة.

الزوج يسلم نفسه إلى الشرطة

وسلم المتهم نفسه إلى ضباط الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة بسبب تعدد الخلافات الزوجية بينهما، وتطورت الخلافات إلى ان استل سكينا وذبح زوجته، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم ووضعت الجثة تحت تصرفات النيابة والتي أمرت باستدعاء الطبيب الشرعي وبيان الصفة التشريحية للمتوفاة.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت ذبح طبيب أسنان لزوجته عقب إجازة عيد الأضحى الماضي، كما شهدت قرية نشا مركز نبروه تعرض زوجة للضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.