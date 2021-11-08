أيمن بهجت قمر يثير أزمة جديدة مع الزمالك.. وأحمد عيد يرد

علق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على الهجوم الذي أثير خلال الساعات الماضية على الفنان محمد حماقي بسبب عبارة «قدام الخمسة إحنا تلامذة»، بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر» قائلًا: «يعني إيه بعض من جماهير الزمالك عاملين هجمة على حماقي، وعليا وعلى أي حد بيهزر ويحتفل بفوز فريقة، يعني إيه أراعي مشاعر المنافس دي شوفتوها فين قبل كدا».

أيمن بهجت: كبروا دماغكم

واستكمل حديثه مهاجمًا بعض نجوم الزمالك: «وهل حقك أنت ورموزك الزملكاوية تهزروا أو تهاجموا وإحنا لا مثلا عيب كبروا دماغكم بلاش مبالغة دي كورة أنا معرفش الجيل ده أوفر أوي».

وأثارت تلك التدوينة الجدل بين متابعي الزمالك والأهلي، كما حصد «قمر» هجوم من لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك الذي أعاد نشر التدويتة معلقًا عليها: «أما تيجي تكسب وتحفل يقولولك لا عيب أنت مش جمهور أنت شخصية عامة وليك متابعينك وبتخلق التعصب بين الجماهير ودار الأفتاء تطلع بفتاوي والتحفيل حرام شرعاً ويحاسبونا و إحنا لسة عايشين عشان بتحفل عليهم و طبعاً الكلام ده لينا بس».

أيمن بهجت قمر يهاجم أحمد عيد عبد الملك

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد بل قام أيمن بهجت بالرد على لاعب الزمالك السابق وقال: «إنت مصدق اللي بتقوله! يعني أنت تهزر وتقول خمسة الصبح وخمسة فرفشه ويبقى حرام لكن الخوض في الذمم في رموز الأهلي والتحفيل وقت الدوري حلال! بقيتوا صعبين أوي بس العيب ع اللي زرعوا نظريات المؤامرة عشان تبقى مبرر لسوء النتائج اللي معظم الوقت بتعانوا منه»، لينال بعدها هجومًا شديدًا من جماهير نادي الزمالك، فقام بحذف التدوينة بعد ساعة من نشرها.

بطريقة كوميدية.. أيمن بهجت قمر يحتفل بفوز الأهلي

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر احتفل بفوز الأهلي بخمسة أهداف في مباراة القمة التي أقيمت الجمعة الماضية، ونشر عبر حسابه على «تويتر»: «إلى كل الجهات المعنية أنا الشاعر أيمن بهجت قمر صاحب حقوق الملكية الفكرية والوحيد الذي يحق له التحوير في مصنفه الأدبي أطالب شركة الساسام الفرنسية والفنان حسين الجسمي بضرورة الالتزام بالآتي:- تغيير جملة إن شاء الله لسته الصبح بفكر فيك لـ(خمسه) الصبح ولكم مني جزيل الشكر».