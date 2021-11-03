محافظ الغربية: 411 مليون جنيه تكلفة تطوير 7 مناطق عشوائية

علق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، قائلا: «لدينا 37 منطقة عشوائية، 4 منها تمثل خطورة داهمة، منها منطقة كندلية، وبالتنسيق مع صندوق التنسيق الحضاري استطعنا بناء 7 عمارات جديدة بـ168 وحدة، وبها 143 محل لتوفير فرص عمل بتكلفة 55 مليون جنيه».

نقل 144 أسرة من منطقة «كندليه» لوحدات جديدة

وأضاف «رحمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن منطقة كندليه تسكنها 144 أسرة سيتم نقلها إلى العمارات الجديدة لكي يعيشوا حياة كريمة ولائقة بهم في وجود أماكن لكسب الرزق وبعض الموظفين في المصالح الحكومية.

الدولة تسعى للقضاء على العشوائيات

وتابع محافظ الغربية: «في إطار توجه الدولة للقضاء على العشوائيات عملنا على إزالة المنطقة تماما لأنها خطرة وبخاصة في فترات السيول والأمطار وحال حدوث أي هزة أرضية، ونحن الآن بصدد نقل الأسر إلى العمارات الجديدة».

تطوير 7 مناطق عشوائية بطنطا والمحلة

وأشار المحافظ إلى أنه يتم العمل على تطوير 7 مناطق عشوائية أخرى قاربت على الانتهاء، بواقع 5 مناطق في طنطا ومنطقتين في المحلة بواقع 411 مليون جنيه، ولن يتم إزالته، بل يجرى العمل على إدخال المرافق فيها لأنها غير مخططة، لكن حالة البيوت فيها طيبة جدا.

المحافظ عن أمطار الأيام الماضية: كنا حاطين إيدينا على قلبنا

وواصل: «كنا حاطين إيدينا على قلبنا في فترات هطول الأمطار لكن بعد إدخال المرافق والأسفلت أصبحت مناطق حضارية وأنشأنا أسواقًا بدلا من الأسواق العشوائية، وبالفعل فإن الدولة مهتمة في هذه المرحلة بالفئات التي لم تكن تعيش حياة أدمية».