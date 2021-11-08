الصحة العالمية: نخشى تكرار سيناريو أوروبا في إقليم المتوسط بشأن كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن هناك حالة من القلق تسيطر على مسؤولي المكتب الإقليمي من تكرار سيناريو ارتفاع إصابات فيروس كورونا مرة أخرى على غرار ما حدث في قارة أوروبا وبعض دول قارة آسيا، مشيرا إلى أن ارتفاع الإصابات في القارتين كان بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتخفيف قيود التدابير الاحترازية من قبل السلطات.

الإصابات عاودت الارتفاع في شرق المتوسط خلال الأيام الأخيرة

وأضاف «المنظري»، في تصريحات صحفية، أن الإصابات عاودت الارتفاع مرة أخرى في منطقة إقليم شرق المتوسط خلال الأيام الأخيرة وذلك عكس الأسابيع الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد الوفيات، مؤكدا أن أغلبية الإصابات الحالية في المنطقة مصابة بمتحور «دلتا بلس»، والذي يعد الأسرع في الانتشار.

بعض دول المنطقة قللت الإجراءات الوقائية دون الوصول لمناعة القطيع

وتابع «المنظري»، أن بعض دول المنطقة قررت تقليل الإجراءات الوقائية والاحترازية دون الوصول إلى مناعة القطيع وتطعيم نحو 70% من سكانها خلال الفترة الحالية، ففتحت كافة الحدود واستقبلت مواطنين من مختلف الدول، دون التحقق من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، أو التأكد من حصولهم على اللقاح.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كوورونا، وتتمثل هذه الإجراءات في ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، وتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي، فضلا عن الحصول على اللقاح.