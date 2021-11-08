أستاذ بجامعة إكسفورد: 5 تجارب علاجية واجهت بها الدول فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد ادوارد جينر، وعضو الفريق البحثي للقاح استرازينكا بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة ببريطانيا، أن جميع اللقاحات المتوفرة لـ«كوفيد 19»، آمنة ولا تسبب أي خطورة صحية، لافتاً إلى أنه يجب على المواطنين ضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من المرض، وتقليل حدة وشدة الأعراض حال الإصابة.

وأضاف أن هناك تطورا كبيرا في مواجهة المرض، سواء على مستوى اللقاحات والتوسع في اعتمادها، ليشمل جميع الفئات العمرية، وكذلك في طرق الوقاية، لافتاً إلى أن العالم خاض أكثر من تجربة علاجية لمواجهة الفيروس وتقليل مراحل خطورته ومعدلات انتشاره.

«سالمان»: جميع اللقاحات آمنة

وأوضح الباحث بجامعة إكسفورد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجربة الأولى في تعامل دول العالم مع فيروس كورونا تمثلت في الاعتماد على بعض الأدوية التي تُستخدم لعلاج أمراض أخرى لمعرفة تأثيرها على الفيروس، مثل «أفيجان» ومضادات الفيروسات.

فيما تمثلت التجربة الثانية في استخدام أجسام مضادة، وهي التجربة الأفضل، حيث استهدفت بروتين الأشواك في الفيروس وأتت بنتائج ممتازة، لكن المشكلة الرئيسية لها تكمن في تكلفتها العالية، حيث أن الجرعة الواحدة تتجاوز 600 دولار.

فرصة تحور الفيروس مع الأدوية الجديدة ضعيفة جداً

وتابع «سالمان»، أن النوع الثالث من تجارب العلاجات تمثل في استخدام الأدوية التي تخفف أعراض للمرض، وثبت أنها ساهمت في تقليل نسب الوفيات لتصل لـ35%، ومنع دخول المصاب في مرحلة الالتهابات الشديدة، حيث اُعتمد فيها على مثبطات المناعة.

وأشار إلى النوع الرابع يتمثل في إنتاج دواء «ميرك» أو «فايزر»، والذي يستهدف بروتينا معينا داخل الفيروس، حيث جاء بتأثيرات عالية جداً.

وذكر «سالمان»، أن فرصة حدوث تحورات للفيروس مع الأدوية الجديدة المُنتجة لعلاج المرض ضعيفة جداً، والنتائج المبدئية تشير إلى أن الدواء الخاص بشركة «ميرك» أو «فايزر» سيكون له فوائد إيجابية.

وأوضح أن النوع الخامس من التجارب العلاجية يتمثل في إنتاج اللقاحات وتطويرها، ليستهدف جميع سلالات فيروس كورونا.