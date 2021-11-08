6 نصائح تساعدك على اختيار موبايل وكمبيوتر موفر للطاقة وصديق للبيئة

وجهت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة، لاستخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر بشكل يصبح صديقاً للبيئة، تحت شعار «التكنولوجيا الخضراء»، في محاولة للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تصنيع هذه الأجهزة.

6 مواصفات لشراء أجهزة صديقة للبيئة

1) اختيار منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحمل شهادة توفير الطاقة.

2) حدد شكل شاشة العرض التي تلبي احتياجتك، فكلما كانت شاشة العرض أقل حجمًا كلما كانت موفرة للطاقة.

3) قم بشراء أجهزة العرض ذات الشاشة البلورية ( LCD) بدلًا من الشاشة التقليدية (CRT)، الشاشة البلورية توفر طاقة بنسبة 70%، كما يمتد عمرها الافتراضي إلى الضعف.

4) يفضل استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة عن أجهزة الكمبيوتر المكتبي، حيث يستخدم الكمبيوتر المحمول طاقة أقل 5 مرات من الكمبيوتر المكتبي، وبالتالي يكون صديقاً للبيئة.

5) إن أمكن قم بشراء الأجهزة المتعددة الوظائف مثل جهاز النسخ والطباعة والمسح والإرسال بالفاكس حيث إنها توفر كاقة بنسبة 50% .

6) اختر المنتجات التي تتيح وظيفة السكون التلقائي حيث إنها توفر من 30 إلى 50% من الطاقة المستهلكة.

إرشادات لتقليل وتوفير الطاقة عند الاستخدام

وفقاً للكتيب الإرشادي GREEN IT الذي وضعته الوزارتان معاً، فإن هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها أثناء استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقليل استهلاك الطاقة، وسوف نستعرضها في الخطوات التالية.

1) إيقاف تشغيل الجهاز إذا لم يكن قيد الاستخدام.

2) إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر غير المستخدم لأكثر من ساعة، يستخدم وضع الاستعداد 10% من إجمالي استهلاك الطاقة.

3) تجنب تشغيل الأجهزة الطرفية مثل الطابعات والسماعات وأجهزة المسح الضوئي إلا عند الحاجة.

4) افصل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية وأجهزة الشحن إذا لم تكن قيد الاستخدام.

5) اضبط درجة سطوح شاشة الجهاز المستخدم على 70%، وتجنب استخدام شاشات التوقف حيث يوفر ذلك 40% من الطاقة كحد أقصى.