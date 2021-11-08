وزير النقل يكشف مراحل تنفيذ القطار الكهربائي «السلام العاصمة الإدارية»

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تنفيذ القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، على 4 مراحل بعدد 19 محطة، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية، بلغت 92٪؜، بعدما تم الانتهاء من 4 كباري سيارات داخل المشروع، وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق».

وأوضح أن هناك 7 كباري لمسار القطار الكهربائي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2»، بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5%.

وزير النقل: القطار الكهربائي سيقدم خدمات مميزة لجميع الركاب

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، سيقدم خدمات مميزة لجميع الركاب، مشيرا إلى أن المشروع يشمل 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 76%، التي تضم 26 مبنى، مؤكدا أن القطار الكهربائي سيكون أحد وسائل مواصلات النقل الأخضر الصديقة للبيئة.

وزير النقل: المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي تشمل 4 محطات

وأوضح وزير النقل، أن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي، تشمل محطات «كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع»، منوها إلى أن المرحلة الرابعة سيتم تنفيذها بعد توجهات القيادة السياسية بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين، من الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم، وبعدد محطات 19 محطة بعد إضافة محطات «غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة».