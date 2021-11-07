تفاصيل تحرش أستاذ في جامعة الإسكندرية بطالبة ووقفه 3 أشهر: مكالمة مسجلة وإيحاءات

اتخذت جامعة الإسكندرية، قرارا ضد أستاذ جامعي بتهمة التحرش بإحدى طالباته في مرحلة الدراسات العليا، عبر ألفاظ جنسية ومحاولات عديدة معها، ما نتج عنه قرار حاسم بإيقاف «أحمد. أ» الأستاذ المتفرغ بقسم علم الاجتماع في كلية الآداب، عن العمل، وذلك لمدة 3 أشهر، بعد ثبوت تحرشه بالطالبة التي أثبتت ذلك بمكالمة مسجلة تضمنت إيحاءات جنسية، وطلب مواعدتها.

باحثة الماجستير رفضت الخضوع للأستاذ الجامعي

وبدأت الواقعة حين قدمت باحثة الماجستير بمرحلة الدراسات العليا، شكوى لإدارة كلية الآداب التي بدورها رفعتها لجامعة الإسكندرية، تحوي «سي دي» مرفق به مكالمة هاتفية بها إيحاءات جنسية وطلبات من الأستاذ الجامعي المذكور من تلك الفتاة التي تمسكت بأخذ حقها وعدم الخضوع له.

ووفقاً لما علمته «الوطن» من مصدر بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن شكوى الطالبة تضمنت اتهام الأستاذ الجامعي بالتحرش بها لفظيًا، كما طالبها بعقد لقاءات داخل شقة سكنية مصحوبة، بعبارات جنسية وكلمات خادشة، الأمر الذي دفعها لتسجيل تلك المحادثات وإرفاقها بالشكوى.

قرار جامعة الإسكندرية ضد «الدكتور المتحرش»

وبدورها حققت جامعة الإسكندرية، التي أكدت صحة الواقعة وتبعها إصدار الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، قرارًا حمل رقم 1420 لسنة 2021، منشور، بإيقاف أستاذ متفرغ بكلية الآداب في الجامعة عن العمل، لمدة 3 أشهر لتحرشه بإحدى طالبات الكلية.

كما تضمن القرار وقف صرف ربع راتب الأستاذ المتهم بالتحرش بطالبة، على أن يتم تطبيق نص المادة 106 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك بعرض الواقعة برمتها على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.