نقابة المهندسين تعلن فرص عمل مميزة ومنح تدريب مجانية لأعضائها

أعلنت نقابة المهندسين، توافر فرص عمل ومنح تدريبية مجانية في عدد من الشركات لأعضاء النقابة، موضحة أن شركة باور للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية «POWER»، أعلنت عن حاجتها لعمل مهندسي مبيعات في مجال قطع غيار المعدات الثقيلة والفلاتر تخصص ميكانيكا كمهندسين مبيعات خبرة أو حديثي التخرج بمرتبات وعمولات ومكافآت.

فرص عمل للمهندسين

وأشارت إدارة التوظيف التابعة لنقابة المهندسين إلى أنه التقدم للوظائف من خلال كتابة كود الإعلان وملء الاستمارة من خلال اللينك التالي من هنـــا.

منح تدريب المهندسين

من ناحية أخرى، قالت نقابة المهندسين إنه «في إطار حرص النقابة العامة للمهندسين على رفع كفاءة وتنمية قدرات المهندسين الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي تعلن النقابة العامة للمهندسين بالتعاون مع وزارة القوى العاملة عن توفير منح تدريبية من خلال الشركات العالمية المتخصصة وهي كالتالي:

أولا: شركة هواوي - مصر: تدريب مدربين وقسائم امتحانات مجانية للمتميزين في عدة تخصصات هي:

1. HCIA Routing and Switching

2. HCIA Cloud Computing

3. HCIA Artificial Intelligence

4. HCIA Big Data

5.S. HCIA Security

ثانيا شركة أوراكل: تدريب مهندسين على عدد 11 تخصص هم:

1. Java Developer on Oracle Cloud 2. Administer Oracle Clouse Database

3. Database Developer on Oracle Cloud

4. Application Development on Oracle Cloud

5. Machine Learning on Oracle Cloud

6. Business Intelligence on Oracle Cloud

7. PL/SQL on Oracle Cloud Student Learning Subscription B. Oracle Database 19c: Administration Workshop

9. SQL on Oracle Cloud Student Learning Subscription

10. Administer MySQL on Oracle Cloud Student Learning Subscription

11. Build MySQL Database for Applications on Oracle Cloud Student Learning Subscription

ثالثا شركة سيسكو: تدريب مدربين في 7 تخصصات هي:

1. CCNA

2. PCAP : Programming Essentials in Python

3. Cyber security

4. IT Essentials

5. Networking Essentials 6. NDF Linux Essentials

7. IOT : Internet of Things

شروط المنح التدريبية

وأوضحت النقابة شروط المشاركة في هذه المنح التدريبية حيث أكدت على المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة، وأنه على الراغبين في التقدم تعبئة النموذج الموضح بالرابط التالي من هنــــــا.