أحمد والي عن ردود الفعل على دوره في «حكايتي مع الزمان»: «اتخضيت»

يشارك الفنان الشاب، أحمد والي، في حدوتة «حكايتي مع الزمان»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، محققًا نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من الجمهور على شخصية «خالد» التي يجسدها ضمن أحداث العمل.

وعبر والي، عن سعادته بردود الأفعال التي حاز عليها، موضحا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته شخصيته في «حكايتي مع الزمان»، قائلًا: «مكنتش متوقع اللي حصل، واتخضيت من ردود الأفعال»، مشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للعمل من قبل المخرج أحمد حسن.

أحمد والي يكشف عن استعداده لشخصية «خالد»

وعن استعداده للدور، قال «والي»: «قعدت مع مخرج العمل، وقالي خالد ليه سكة معينة، وطريقة معينة لو تعاملت معه بطريقه صح هتوصل، خصوصًا إنه شايف تصرفه طبيعي، وليس خطأ، وعشان أستعد أكثر للدور استعنت ببعض صديقاتي يقولولي أكثر حاجة بتضايقهم في شريك حياتهم، ورأيهم في الخيانة ودا ساعدني أكثر في تخيل شخصية خالد».

أحمد والي يكشف الصعوبات التي واجهته خلال تصوير «حكايتي مع الزمان»

واستكمل حديثه: «انتهينا من التصوير إمبارح، وانضغطنا وقت التصوير، وخصوصًا مع مرور الحلقات وتصاعد الأحداث، وبعد ما شوفنا توقعات الناس من العمل وردود فعلهم على المشاهد، بدأنا نتشجع إننا نجتهد أكثر، عشان نقدر نخدم على الأحداث، فابتدت حاجات كتير تتغير، سواء في الكتابة أو التمثيل وإحنا على الهوا، ودا زود الصعوبة عليها، ولكنه في نفس الوقت ساعد أن روح (حكايتي مع الزمان) تظهر والناس تتعايش معاها وتكون مبسوطة منها».

أبطال حدوتة «حكايتي مع الزمان»

«حكايتى مع الزمان» هي الحكاية الخامسة من مسلسل «إلا أنا» في الموسم الثاني، وهي من بطولة عدد من كبار النجوم أبرزهم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، ياسمين رحمي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، شاهيستا سعد، رحاب عرفة، هايدي رفعت، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.