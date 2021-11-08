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محمود مسلم

لجنة الحكام: لا عقوبات على الحكم محمد عادل بعد تصريحاته.. حصل على إذن

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الوطن
06:24 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
محمد عادل

محمد عادل

كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من تصريحات الحكم محمد عادل، عن مباراة القمة يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث ببطولة الدوري الممتاز.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «لا عقوبات على محمد عادل بعد تصريحاته عن أدائه في مباراة القمة؛ لأنه حصل على إذن من لجنة الحكام قبل ظهوره للحديث في أحد البرامج الإذاعية».

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