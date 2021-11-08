«الصحة العالمية» تحسم الجدل بشأن متحور هيهي بالصين: نتوقع ظهور المزيد

أعلن رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، عبد الناصر أبوبكر، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة، عُقد اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية لم ترصد ظهور أي متحور جديد يطلق عليه «هيهي».

الصحة العالمية لم ترصد ظهور متحور «هيهى» الجديد

وأضاف «أبو بكر»: «لا يوجد أي أدلة لظهور هذا المتحور الجديد»، مشيرًا إلى أن المنظمة هي المسئولة فقط عن تسمية المتحورات الجديدة، ومن المتوقع ظهور المزيد من متحورات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وأوضح «أبوبكر»، أن هناك تسلسلًا جديدًا من متحور دلتا ظهر في 42 دولة، داعيًا كافة الدول لتعزيز إجراءات التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 14 دولة تقوم بعمليات التسلسل الجيني من إجمالي 22 دولة بإقليم شرق المتوسط، مما يتسبب في ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وكانت تداولت أنباء، الأيام الماضية، حول ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في الصين أطلق عليه اسم «هيهي»، وذلك نسبة إلى إحدى المدن الصينية التي ظهرت فيها حالات إصابة جديدة، فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن التفاصيل بشأن مدى صحة تلك الأنباء، وفقا لما ذكرته شبكة قنوات «سكاى نيوز العربية».

تعليق شراء المنتجات القادمة من خارج الصين

وبحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، أعلنت السلطات الصحية فى مدينة «هيهي» الصينية عن تعليق شراء المنتجات من المناطق المتضررة من الأوبئة خارج البلاد، ويأتي ذلك بعد أن ثبتت إصابة السلع التي اشتراها مواطنو المدينة بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل، قام 5 من سكان المدينة بإبلاغ فريق العمل المعني بالوقاية من الأوبئة ومكافحتها، عن السلع التي تم شراؤها من منغوليا، التى ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، مما دفع السلطات الصينية إلى فرض قيود جديدة على الصين.