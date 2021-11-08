«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سير سيارة بسرعة جنونية بطريق الأوتوستراد

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على تطبيق «تيك توك» وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحد البرامج التليفزيونية، بشأن مقطع فيديو لشخص يقود سيارة نقل بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة البساتين في القاهرة، بسرعة عالية، والسير عكس الاتجاه، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

الأمن يتوصل للسيارة

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية.

القبض على السائق

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور والسيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين عدم حمله أى تراخيص.