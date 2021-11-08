وزير الخارجية الأمريكي: وساطة مصر حسنت حياة عدد كبير من الفلسطينيين

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، سيغطي جملة من المجالات، مثل التعاون حول الأمن الإقليمي، إذ إن توقيع السلام بين مصر وإسرائيل، شكّل حجر الأساس لتعزيز السلام: «ولم نره أكثر قوة، إلا من خلال الزيارات التي تمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل طرق الوساطة كانت ضرورية لوقف الأعمال العدائية، وساعدت على تحسين حياة عدد كبير من الفلسطينيين».

بلينكن يستعرض دور مصر في ليبيا

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن مصر لعبت دورًا كبيرًا، في تعزيز عملية شاملة للسلام في ليبيا، وإقامة الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر، وعملنا سويًا للدفع قدما نحو القضايا الاقتصادية وتوحيد المصرف المركزي: «ممتنون للدور الذي لعبته مصر في إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة».