مصر تشارك بمؤتمر «الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي» بموريتانيا

تحت عنوان «الأمن الأثري بالوطن العربي»، شارك شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، في الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر «الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي»، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، خلال اليومين الماضيين في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية وممثلين عن منظمتي «يونسكو وايسيسكو».

المؤتمر يتناول حماية التراث الثقافي للدول العربية

وتناول المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة، منها سبل تعزيز حماية التراث الثقافي للدول العربية، ومنع الإتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، و«سبل تعزيز أطر التعاون بين كافة الدول العربية في حماية الممتلكات الثقافية وكذلك آليات الاسترجاع ما تم نهبة وتهريبه من هذا الإرث الثقافي خارج حدود الدول العربية».

جهود الدولة في استرداد آثارها المهربة للخارج

وخلال كلمته التي ألقاها، استعرض شعبان عبد الجواد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في استرداد آثارها المهربة إلى الخارج، وما اتخذته من إجراءات لحماية المواقع الأثرية، وتأمين المنافذ المصرية، بالإضافة إلى ما حققته من نجاحات خلال الخمس سنوات الأخيرة، لاسترداد عدد كبير من القطع الأثرية التي تم سرقتنها وتهريبها إلى الخارج، وما تشهده مصر من نهضة في مجال السياحة والآثار والاكتشافات الأثرية، وهو ما دعا كثير من الدول التي تعاني من مشكله تهريب الآثار إلى محاولة الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال ونقلها إلى دولهم.

وأضاف شعبان عبد الجواد، انه على مدار يومي المؤتمر، قام ممثلو كل الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم في مجال الأمن الأثري، كما تبادلوا الرؤى والأطروحات في هذا المجال لحماية الإرث الثقافي والأثري العربي ومنع تهريبه إلى الخارج.

وفي ختام المؤتمر، تم انتخاب مصر، عضوا بالمكتب الدائم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومن المقرر أن يتم عقد الدورة السادسة والعشرين في المملكة المغربية.

جدير بالذكر أن هذه الدورة نُظمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ولد اعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بتشريف من الأستاذ الدكتور مختار ولد داهي، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم.