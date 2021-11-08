وزير الخارجية الأمريكي: الخطوات التي تتخذها مصر هي المناسبة لشعبها

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، مسألة حقوق الإنسان، قائلا: «نرحب بإطلاق مصر استراتيجية حقوق الإنسان التي يتم من خلالها العمل على إصلاح كل الأطر التنظيمية وضمان حرية التعبير وحرية الصحافة، وهناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها، ليس لأن هذا ما نطالب به، لكن كما قال وزير الخارجية المصري إن هذا الأمر يصب في مصلحة الشعب».

مصر على الطريق الصحيح

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن ما تقوم به مصر والخطوات التي تتخذها هي الصحيحة والمناسبة للشعب المصري، لافتًا إلى أنه ناقش مع نظيره المصري الخطوات التحسينية الملموسة التي اتخذتها مصر: «تستمر الولايات المتحدة في دعم مصر في هذه الجهود».

ومن جهة أخرى، أكد أن بلاده ومصر يتشاطران مخاوف حقيقية تتعلق بما تقوم به إيران من مخالفة للاستقرار، وممارساتها الخبيثة فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز الاعتباطية.

السلاح النووي الإيراني يعزز حالة عدم الاستقرار

وتابع أن السلاح النووي الإيراني سيكون قوة تعزز حالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن بلاده ومصر يؤكدان أهمية إتمام العملية الانتقالية وعودتها إلى الخط الصحيح، متابعا: «ما يحدث قد يبعث على حالة من عدم الاستقرار، وقد يكون الطريق الوحيد فقط من خلال إقامة حكومة لهذا الشعب الذي عبر عن مطالبته بالديمقراطية».