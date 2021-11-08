خدمة إعلامية عن جدول رحلات «مصر للطيران» اليومية

تسير مصرللطيران اليوم الإثنين 8 نوفمبر 75 رحلة جوية بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، عمَان، الكويت، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، أبوظبي، الدوحة، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، بروكسل، دبي، كوبنهاجن، روما، إمستردام، أثينا، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل.

بجانب 21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7574 راكبًا.

رحلات مصر للطيران غدا الثلاثاء

كما تسير مصر للطيران غدا الثلاثاء 9 نوفمبر 71 رحلة جوية بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، دوالا، الدوحة، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، إمستردام، ميونيخ، نيويورك، برلين، موسكو، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، البحرين، الكوبت، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا.

مع تسيير 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6976 راكبًا.