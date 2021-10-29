فيلم تسجيلي عن الطيران المدني بالجناح المصري بمعرض «إكسبو دبي 2020»

في إطار المشاركة الرسمية لجمهورية مصر العربية في المحفل الدولي «معرض إكسبو 2020 دبي»، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، تشارك وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالجناح المصري بالمعرض، حيث قامت الوزارة بعرض فيلم تسجيلي عن أحدث مستجدات قطاع الطيران المدني، فضلاً عن وجود شاشة تفاعلية يُعرض عليها عدد من الخدمات واللوجستيات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عروض الطيران من وإلى دبي، خلال فترة المعرض والأسعار الترويجية، لعدد من الوجهات السياحية بمصر وبرامج سياحية تتناسب مع جميع الفئات.

الفعاليات المقامة في الجناح المصري بإكسبو

وفي السياق نفسه، تشارك الوزارة وشركاتها في عدد من الأحداث والفعاليات، التي ستقام في الجناح المصري بـExpo Dubai، وتتنوع هذه الفعاليات من حلقات نقاشية وندوات واجتماعات رجال أعمال، وتتضمن عددا من الموضوعات الخاصة، منها الاستثمار في المطارات، ودور المطارات الإقليمية في التنمية الإقتصادية لساحل البحر الأحمر، ونحو طاقة مستدامة واستهلاك أقل للطاقة بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية في التدريب في مجال ادارة المطارت وخدمات الملاحة الجوية، والتعاون مع دول الجوار، وكذا تسليط الضوء على مطار القاهرة كمطار محوري، والمنطقة الاستثمارية وتستهدف جميع الفاعليات جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة لقطاع الطيران المدنى باعتباره من أهم القطاعات الحيوية.

كما تسعى وزارة الطيران المدني وشركاتها، إلى تقديم مشاركة فعالة ومثمرة، خلال فترة إقامة المعرض، تهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران المدني المصري، وجذب استثمارات خارجية والترويج لمشروعات الطيران المدني الكبرى في هذا الحدث العالمي، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء مستقبل واعد، يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

«مصر للطيران» الناقل الوطني للوفود الرسمية المشاركة في «إكسبو»

هذا وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الوطني للوفود الرسمية المصرية المشاركة فى اكسبو من خلال تقديم باقات وخصومات خاصة على شبكة خطوطها الجوية إلى دبى فضلاً عن طباعة Headrest بشعار Expo Dubai 2020 و الجناح المصرى على متن طائراتها ، ومن جانبه قام مطار القاهرة الدولى بعرض فيديوهات ترويجية للجناح المصري بإكسبو تحت شعار «عراقة.. تعزز المستقبل» على شاشات المطار.