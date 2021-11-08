هكذا تستعد الجامعات لمنع دخول الطلاب غير متلقي لقاح كورونا.. 15 نوفمبر

اتخذت الجامعات الحكومية والخاصة، عددًا من الإجراءات العاجلة لمعرفة الطلاب المطعمين بلقاح كورونا وغير الحاصلين على اللقاح، مع مواصلة عملية التطعيم للعاملين وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس كورونا.

ويأتي ذلك استعدادًا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل على لقاح كورونا، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.

إجراءات الجامعات لفحص الطلاب والاطلاع على شهادة تطعيم كورونا

- ضرورة تقديم الطالب شهادة التطعيم الخاص به والصادرة من وزارة الصحة المصرية أو عرض شهادة التطعيم «كيواركود» عبر تطبيق «اطمئن».

- في حال عدم الحصول على لقاح كورونا ويرغب الطالب في الدخول للجامعة أو أي شخص، يجب عليه تقديم شهادة «pcr».

- حال عدم حصول الطالب أو الشخص على لقاح كورونا وكان يعاني من أي أمراض تقف حائلاً للحصول على اللقاح عليه تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

- إجراء الفحص والكشف الطبي الحراري على جميع الطلاب وأي شخص قبل الدخول للجامعات

- حال اكتشاف أي أعراض للمرض كارتفاع درجات الحرارة يجرى تطبيق إجراءات وزارة التعليم العالي بإحالة الطالب إلى العيادة المختصة للكشف عليه

- التشديد على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي، الانتهاء من تطعيم أكثر من 100 ألف منتسب لجامعة حلوان بمختلف الكليات، مؤكداً «الجامعة مستعدة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول أي شخص غير حاصل على التطعيم إلى الجامعة بدءاً من 15 نوفمبر الجاري».