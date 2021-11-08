القصة الكاملة لقتل 3 رجال وامرأة لجارهم بالشرقية.. مزقوا جسده

استدرج 4 أشخاص، بينهم امرأة، جارهم إلى منزلهم بقرية «أبوالشقوق»، التابعة لمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، وانهالوا عليه بالضرب، إثر خلافات بينهم، وتمادوا في تعديهم عليه مستخدمين أسلحة بيضاء، دون أن يرحموا توسلاته، ولم تصغ آذانهم لاستغاثاته، ليسددوا له عدة طعنات نافذة، أودت بحياته.

وفاة المجني عليه بين يدي والده

والد المجني عليه حاول إنقاذ ابنه، واصطحبه إلى مستشفى كفر صقر، وظل طوال الطريق ينزف الدماء بين يديه، بينما كان الأب منهمراً في البكاء، يدعو ألا يفارق ابنه الحياة، وبعد محاولات عديدة من الأطباء لإنقاذه، إلا أن الوفاة كانت قدره الحتمي بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين يدي والده.

بلاغ باتهام 4 أشخاص بقتل جارهم

تعود أحداث القضية رقم 1998 لسنة 2021 جنايات كفر صقر والمقيدة برقم 563 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد باتهام كل من «محمود أ. أ.»، 24 سنة، سائق نقل ثقيل، مقيم بناحية «أبو الشقوق»، دائرة مركز كفر صقر، ووالده «أحمد أ. م.»، 55 سنة، بالمعاش، و«عبده م. م.»، و«سعدية ر. ن.»، بارتكاب جريمة قتل المجني عليه «محمد ع. م.»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

الاعتداء على المجني عليه بأسلحة بيضاء

وتبين قيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليه مستخدمين أسلحة بيضاء «سنجة» و«شوم»، حيث انهال عليه المتهمان الأول والثاني بعدة ضربات بمختلف أنحاء جسده، باستخدام الأسلحة، حال تواجد المتهمين الثالث والرابعة في مسرح الجريمة للشد من أزرهما.

تفاصيل حالة المجني عليه بعد التعدي عليه

وأفاد مصدر طبي بمستشفى كفر صقر المركزي، باستقبال المجني عليه «محمد عبد الجواد محمد البدري»، 32 سنة، مقيم بناحية «أبو الشقوق البلد»، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، تبين وجود جرح قطعي غائر بالجبهة، وجرح قطعي بالرسخ الأيمن، وجرح قطعي أسفل الركبة اليسرى، وجرح قطعي أعلى الكاحل الأيسر، وجروح متفرقة بالساقين، وأثناء تحويله إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق، تبين للطبيب المرافق للحالة وجود علامات احتضار بالوجه، وبالتوجه إلى أقرب مستشفى، وهو مستشفى أبو كبير المركزي، للعرض على طبيب العناية المركزة، الذي أبلغه بوفاة الحالة، وتم إيداع جثمانه ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي، وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

المؤبد لـ 3 رجال وامرأة

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر صقر القبض على المتهمين الأول والثاني، بينما لاذ المتهم الثالث والرابعة بالفرار، وتم إحالتهم إلى النيابة، التي قررت إحالة أول اثنين إلى محكمة جنايات الزقازيق حضورياً، وإحالة الاثنين الآخرين إلى المحكمة غيابياً، وأصدرت المحكمة قرارها بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لكل منهم.