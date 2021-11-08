«مدبولي» يبحث مع رئيس الهيئة الهندسية مستجدات العمل بمشروع تطوير الطرق

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مستجدات العمل في مشروع تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالي طول يصل إلى نحو 160 كم، وفي سياق ذلك تم تناول بعض المقترحات المتعلقة بتطوير عدد من المحاور والطرق والكباري في العديد من مناطق محافظة القاهرة وعدد من المحافظات، ومنها طريق القاهرة/السويس، بالإضافة إلى المداخل والتقاطعات الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس الوزراء يجتمع برئيس الهيئة الهندسية

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وعدد من مسئولي الهيئة.

مدبولي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضًا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية، ولاسيما مشروع مدينة الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف الأحياء السكنية بها، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن المشروعات السكنية التي تنفذها الهيئة الهندسية بعدد من المحافظات، التي تستهدف توفير وحدات سكنية تحقق نقلة نوعية في مجال الإسكان بمختلف المستويات.