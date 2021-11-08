محاكمة 9 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء» بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي في ديسمبر 2011، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

269 متهمًا في القضية

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين البالغ عددهم 269 متهمًا ارتكاب جرائم الضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، والقيام بأعمال عنف وشغب وإضرام النيران التي سبق وأن وقعت في محيط مبنى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، وكذا المجمع العلمي.

كما وجهت للمتهمين أيضًا تهمة التجمهر المخل الذي يؤثر على الأمن والسلم العام لكيان الدولة المصرية، واستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، وإضرام المتهمين النيران بشكل عمدي في تلك المنشآت الحكومية واقتحامها.

السجن المشدد

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها على أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لإدانته بالتحريض على أحداث العنف التي شهدها محيط مجلس الوزراء، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن مددا متفاوتة، لإدانتهم في القضية، ومن بينهم المحكوم عليه الممثل طارق النهري، الذي عوقب بالسجن المؤبد، ثم طعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي عدّلت الحكم إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة، كحكم بات نهائي لا يجوز الطعن عليه مجددا.

وفى سياق آخر، عاقبت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 6 متهمين، لإدانتهم باستعراض القوة واستخدام العنف بالسلام، بالسجن المشدد 7 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع، وأمانة السر عامر علي، ويحيى عبد الرشيد.