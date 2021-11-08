البابا تواضروس يكشف كيفية تعزيز الأمن الفكري داخل الإنسان

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل مبادرة «تعزيز الأمن الفكري»، إذ ذكر أن الإنسان يقوده فكره، ومسؤولية التوعية ومسؤولية بناء الإنسان، ومسؤولية بناء أفكار الانسان تُعد مسؤولية تقع على كل المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات الاجتماعية، ومؤسسة الأسرة، «كل ده لازم يساهم في وضع فكر جيد عشان الإنسان يعرف يدير حياته بصورة جيدة».

تواضروس: المشتركات بين المصريين كثيرة جدا

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن المشتركات الموجودة بيننا كمصريين كثيرة جدًا، «كلها قائمة على الأخلاق والتربية وعلى التقاليد اللي عشناها وعلى الثقافة، وعلى التعليم اللي اتعلمناها في مدارسنا، نحاول أن نسلط عليه الضوء، بحيث يكون للإنسان فكر ثاقب، يقدر يفرز ما هو جيد وما هو رديء في كل المجالات».

يجب التمسك بالفكر الجيد

وتابع: «العالم بقى مفتوح، وشبكة النت تعرض كل حاجة، الجيد والرديء، الإنسان لازم يتكون عنده الفكر الجيد، يبقى قدامنا معروض كتير بس لازم نتمسك بالحسن، المهارة دي لازم تكون من خلال التوعية ومن خلال زرع الأفكار الجيدة».