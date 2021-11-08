شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2021

تقدم بوابة مصر الرقمية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، منها مختلف الخدمات التموينية، سواء إضافة الزوجة على بطاقة التموين، وإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين. وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة التموين، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، التي تُقدم عدة خدمات تموينية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، شروط وزارة التموين لإضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها.

شرط وزارة التموين لإضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها

يُشترط عند إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة التموين، أن يكون الزوج هو من يقوم بهذه الخدمات.

يُشترط أن يكون الزوج مقيدا على منظومة الدعم التمويني، ويمتلك بطاقة تموينية تمكنه شهريا من صرف السلع والمقررات المخصصة له.

يُشترط أن يكون صاحب البطاقة التموينية راتبه بين 1200 جنيه لـ1500 جنيه.

وإذا كانت الزوجة تحصل على تموين شهري ولكن على بطاقة أسرتها، فإن في هذه الحالة يجب اختيار بند «فصل اجتماعي» عبر بوابة مصر الرقمية وليس بند إضافة الزوجة.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين عن طريق النت 2021

1- في البداية يجب عليك الدخول الزوج على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- وبعدها يتم إنشاء حساب للزوج على موقع مصر الرقمية.

3- إدخال الزوج للبيانات الشخصية المدونة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

4- وبعدها يتم كتابة رقم الهاتف المحمول المدون باسمه لدى شركة الاتصالات.

5- انقر على أيقونة موافق بالتعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

6- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

7- يدخل الزوج على خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية.

8- يختار الزوج بند إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

9- يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة ويرفق صورة خاصة بها.

10- يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.