التموين تزف بشرى سارة للمواطنين: تخفيض 30% للحوم بالمجمعات الاستهلاكية
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الوطن
06:23 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية
أرسلت شركات المجمعات الاستهلاكية الخمسة «العامة – المصرية – الأهرام - النيل للمجمعات - الإسكندرية للمجمعات»، تقريرًا إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يفيد توافر السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها.
ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية
وأفاد التقرير بأن الشركات الخمس تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التي تصل إلى 1300 مجمع بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصة في السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى، التي تتعدى الـ 1000 سلعة بكل مجمع استهلاكي بتخفيضات تصل إلى 20%.
وأكد رؤساء الشركات في التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت بمراجعة الصادر والوارد إليها والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال زيادة الطلب عليها.
وزارة التموين: نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري
من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.
وتابع: «الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق الخارجي وكذلك الدواجن»، مضيفًا «توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن في الأسعار مع السوق الحرة».
وأوضح المتحدث الرسمي، «يتم يوميًا ضخ 28 سلعة بمخازن الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليارات جنيه شهريا على بطاقه الدعم».
وزارة التموين: مركز تطوير وسلامة الغذاء يتابع يوميًا جودة السلع التي تُصرف للمواطن على بطاقة الدعم
وأكد «كمال» وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفًا «كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها»، مشيرا إلى أن المركز يأتي كإضافة للمواطن للتأكد من جودة السلع التي تصرف له.