التموين تزف بشرى سارة للمواطنين: تخفيض 30% للحوم بالمجمعات الاستهلاكية

أرسلت شركات المجمعات الاستهلاكية الخمسة «العامة – ‏المصرية – الأهرام - النيل للمجمعات - الإسكندرية للمجمعات»، تقريرًا إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية يفيد توافر ‏السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية

وأفاد التقرير بأن الشركات الخمس ‏تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التي تصل إلى 1300 مجمع ‏بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصة في السلع الاستراتيجية كالسكر ‏والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى، التي تتعدى الـ 1000 سلعة بكل مجمع استهلاكي بتخفيضات تصل إلى 20%.

وأكد رؤساء ‏الشركات في التقرير الوارد إلى ‏وزير التموين والتجارة الداخلية أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت ‏بمراجعة الصادر والوارد إليها والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال ‏زيادة الطلب عليها.‏

وزارة التموين: نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري

من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من ‏الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية يتابع يومياً ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.

وتابع: «الوزارة تضخ يوميًا كميات ‏كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30% ‏عن السوق الخارجي وكذلك الدواجن»، مضيفًا «توافر السلع بالمجمعات ‏الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن في الأسعار مع السوق الحرة».

وأوضح المتحدث الرسمي، «يتم يوميًا ضخ 28 سلعة بمخازن ‏الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتي وبدالي ‏التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من ‏الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليارات جنيه شهريا على بطاقه الدعم».

وزارة التموين: مركز تطوير وسلامة الغذاء يتابع يوميًا جودة السلع التي ‏ تُصرف للمواطن على بطاقة الدعم

‏وأكد «كمال» وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ ‏لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفًا «كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم ‏يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها»، مشيرا إلى أن المركز يأتي كإضافة للمواطن للتأكد من جودة السلع التي تصرف له.‏