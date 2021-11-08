البابا تواضروس الثاني: المجتمع المصري بطبيعته أسرة واحدة «فيديو»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المجتمع المصري بطبيعته يعتبر أسرة واحدة منذ فجر التاريخ، مشيرا إلى أن المصريين بمختلف دياناتهم، يعيشون حول نهر النيل كأسرة ونسيج واحد على مدار عصور مصر المختلفة، لافتا إلى أن من ضمن النعم التي قدمها نهر النيل إلينا كمصريين، تتمثل في تأصيله لروح العائلة بنا.

البابا: نهر النيل يتواجد بجواره المعابد الفرعونية والكنائس والمساجد منذ القدم

وأضاف البابا تواضروس، في مداخلة هاتفية، مساء اليوم، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن بجوار نهر النيل منذ القدم، نجد المعابد الفرعونية إلى جوار الكنائس المسيحية والمساجد الإسلامية، وهو ما أضفى نوع من روح العائلة، وغرسها في جميع نفوس المصريين، متابعا: «دي نعمة كبيرة من ربنا».

وأردف قداسة البابا، أن بيت العائلة يظهر هذه الروح الأسرية بين أفراد المجتمع المصري، من خلال مشروعات ولقاءات ومحاورات مع الشباب، موضحا أن كل ذلك سيؤصل في النهاية نحو روح العائلة الواحدة.

تواضروس: مقابلتي مع شيخ الأزهر تعكس الصورة الرمزية لطبيعة الشعب المصري

وأشار قداسة البابا، إلى أنه يعتقد بأن مقابلة فضيلة الأمام أحمد الطيب شيخ الأزهر مع بابا الكنيسة، يعكس صورة رمزية ورسالة قوية، على طبيعة الشعب المصري.