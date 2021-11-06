خطة تطوير القاهرة التاريخية: إنشاءات جديدة ذات طبيعة سياحية "صور"

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي لتلك المواقع، وإزالة التشوهات العمرانية التى أصابت عددا من المواقع، حيث تتضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، تنفيذ إنشاءات جديدة بالمناطق الفضاء، وتطوير واجهات المباني فى عدد من المناطق، كما يتضمن التطوير تنفيذ إنشاءات جديدة ذات طبيعة سياحية بهدف إحياء ساحة باب النصر، بالإضافة إلى ترميم وتطوير المبانى ذات القيمة المعمارية والتاريخية، وتنشر «الوطن»، نماذج من ماكيتات تطوير القاهرة التاريخية.

ومن الخطوات الجاري اتخاذها حاليا فى إطار خطة تطوير القاهرة التاريخية بالتنسيق بين صندوق تطوير العشوائيات والهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة:

-تطوير وكالتي الشوربجي، والأرنأوطي، فى إطار تطوير منطقة مسجد الحاكم وشارع المعز

- التعامل مع الأرض الفضاء والخربة بإزالتها والعمل على بنائها وتطويرها بما يتناسب مع الطابع التاريخى للموقع.

- التأهيل العمرانى لمنطقة باب زويلة وحارة الروم وتشمل تطوير واجهات المباني القائمة على محاور الحركة الرئيسية بالدرب الأحمر.

-ترميم مباني ذات قيمة معمارية وتاريخية مثل وكالة نفيسة البيضاء ووكالة رضوان بك.

-التعامل وفق إجراءات احترازية مع المباني المجاورة للمباني الأثرية أو ذات القيمة أثناء التطوير للحفاظ عليها.

-تشكيل لجان متخصصة لتحديد قائمة الأنشطة والاستخدامات التي لن يسمح بوجودها نظراً لتعارضها مع القيمة التاريخية للمنطقة، من بينها المصانع الملوثة، ومغالق الخشب، والمسابك، وورش السيارات والميكانيكا ومصانع الثلج، وحظائر الحيوانات وغيرها، مع ايجاد بديل خارج الموقع أو تعديل النشاط.

- العمل على إقامة منطقة حرفية بشمال الحرفيين بمنشأة ناصر لاستيعاب الانشطة التى يتم نقلها وفق رغبة المواطنين.

- العمل على تحديد الأنشطة والاستخدامات داخل القاهرة التاريخية التي يجب تقديم حوافز لها لتناسبها مع القيمة التاريخية للمنطقة

تعديل النشاط

- العمل على تشجيع أصحاب المنشآت على تعديل النشاط ليكون متوافقاً مع الأنشطة الأصلية للقاهرة التاريخية مثل الأنشطة السياحية والترفيهية ومنها المطاعم والمقاهي والإقامة الفندقية والتأجير السياحي، والحرف التقليدية اليدوية، والأنشطة الثقافية وغيرها.

احياء درب اللبانة ومنطقة مسجد الحاكم

-إحياء مناطق بالقاهرة التاريخية ومنها درب اللبانة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين

-دراسة إقامة مساكن وورش بديلة لتعويض الأسر بالقاهرة التراثية.