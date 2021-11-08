تواضروس: نعيش في مجتمع محافظ.. والعالم ينشر أفكارا خاطئة وإلحادا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك تحديات أخلاقية في العالم أجمع، موضحًا أن مصر تُعد مجتمعا محافظا ونقيا، ولدينا قيم عالية للأخلاق، ونحترم هذه القيم ونقدرها، ونُسلمها لأولادنا، «بس من الناحية الأخرى، العالم فيه دلوقتي نشر لعلاقات خاطئة وأفكار وحشة كتير، وده بصور منقبلهاش وكمان فيه إلحاد».

تواضروس: الله لم يخلق الإنسان كي يعصيه

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن كل هذه القواعد الاجتماعية تنتشر وتؤثر في الكيان الإنساني، «لما ربنا خلق الإنسان مخلقهوش عشان يعصيه، لا خلقه عشان يعيش في النقاوة وليس لعمل المعاصي، المسؤولية بقت مضاعفة جدًا على مؤسسات البلد».

يجب البعد عن الإباحيات التي تنتشر في العالم كله

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على كل شخص مسؤول، سواء مدرس أو أب أو أم أو واعظ في مسجد أو كنيسة، مسؤولية ضخمة جدا جدا، إن احنا ازاي نحافظ على أولادنا في حالة من النقاوة والبعد عن الإباحيات التي تنتشر في العالم كله.