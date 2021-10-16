البابا تواضروس خلال لقائه بمجمع الكهنة: انتهز الفرص المتاحة بين يديك

كشف القمص إبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، عن الصفات التي يتحلى بها قداسة البابا تواضروس ودوره في التدبير الرعوي والعلاقات العامة، وذلك أثناء لقائه بمجمع كهنة المحافظة بعد ظهر اليوم الأحد، بالمقر البابوي.

وقال وكيل البطريركية بالإسكندرية: «البابا يتحلى بصفات مميزة، هي: الإيجابية، احترام العلم، العلاقات المتميزة مع المسئولين»، مشيرا إلى أن البابا تواضروس كرم خريجي الكلية الاكليريكية ومدرسة تيرانس ومركز البابا كيرلس عمود الدين.

تدشين ثلاث كنائس وسام كاهنين ومنح 16 كاهنًا رتبة القمصية

وأضاف: «قداسة البابا دشن ثلاث كنائس وسام كاهنين ومنح 16 كاهنًا رتبة القمصية خلال العام الجاري، إلى جانب تكريم خدمة الابن الشاطر للمدمنين المتعافين والمتفوقين وأوائل الشهادات ولقاء خدمة لجنة المرأة وظاهرة العنف الأسري ضد المرأة».

وعلى صعيد التدبير الرعوي أوضح القمص إبرام: «أن قداسته التقى الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، وذلك في إبريل الماضي، كما عقد اجتماعًا مع أعضاء الأمانة العامة للمستشفيات بالإسكندرية».

لقاء البابا تواضروس الثاني بمحافظ الإسكندرية

التقى قداسة البابا بمحافظ الإسكندرية ونوابه، وزار مقر القوات البحرية، وعقب كلمة وكيل البطريركية بالإسكندرية التي جاء بمناسبة اقتراب العيد التاسع لتنصيب قداسة البابا على كرسي مارمرقس، عُرض فيلم تسجيلي تضمن كلمات محبة لقداسته بهذه المناسبة، من الآباء الأساقفة وبعض الآباء الكهنة.

ألقى بعده البابا كلمته على الآباء الحضور، من خلال كلمات القديس بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس: «أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ، أَنَا الأَسِيرَ فِي الرَّبِّ: أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلدَّعْوَةِ الَّتِي دُعِيتُمْ بِهَا. بِكُلِّ تَوَاضُعٍ، وَوَدَاعَةٍ، وَبِطُولِ أَنَاةٍ، مُحْتَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْمَحَبَّةِ. مُجْتَهِدِينَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِيَّةَ الرُّوحِ بِرِبَاطِ السَّلاَمِ. جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضًا فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ. رَبٌّ وَاحِدٌ، إِيمَانٌ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، إِلهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ لِلْكُلِّ، الَّذِي عَلَى الْكُلِّ وَبِالْكُلِّ وَفِي كُلِّكُمْ». (ص 4: 1 - 6).

وتحدث عن «الطاعة والخضوع» مستشهدًا بعبارة «من له أذنان للسمع فليسمع» والتي تكررها الكنيسة على أبنائها ابتداءً من الأحد الأول من شهر هاتور وخلال صوم الميلاد والصوم الكبير، وحتى ليلة أبو غالمسيس.

بعض الهدايا التذكارية للآباء الكهنة الحاضرين

وأوصى البابا تواضروس الحاضرين، قائلًا: «لا تخدع نفسك بأنك أفضل من الآخرين، اقبل الكلمة المسموعة في كل حين كأنها رسالة شخصية لك، انتهز الفرص المتاحة بين يديك: «الصحة، الوقت، الصلاة، الصوم». مشيرا إلى سماع صوت الضمير، صوت الوصية، صوت المرشد الروحي، صوت الطبيعة، صوت الحياة، صوت الكنيسة وآبائها.

وفي ختام اللقاء قدم البابا بعض الهدايا التذكارية للآباء الكهنة الحاضرين، وحضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي «قطاع المنتزه» والأنبا إيلاريون «قطاع غرب» والأنبا هرمينا «قطاع شرق».