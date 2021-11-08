ماذا تفعل حال فقدان بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. «التضامن» تجيب

يهتم العديد من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمنحهم الكثير من الامتيازات التي يحتاجونها على مدار حياتهم من كشف وعلاج وخصومات وإعفاء من المصاريف المختلفة في المصالح الحكومية والمدارس وغيرها، لذا عند تعرض البعض لفقدانها يصاب بالإزعاج ويسعون إلى الحصول على بطاقة أخرى ولكن لا يعلمون ما الخطوات لذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، ماذا تفعل في حال ضياع بطاقة الخدمات المتكاملة أو فقدانها أو في حال وجود خطأ في بيانات الكارت، وفق لما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ماذا تفعل في حال ضياع بطاقة الخدمات المتكاملة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي مقطع فيديو للدكتورة نيفين القباج على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك، وهي تتحدث عن كيفية التصرف في حال فقدان بطاقة الخدمات المتكاملة أو وجود خطأ في البيانات.

قالت نيفين القباج، في حال تعرض الشخص لفقدان بطاقة الخدمات المتكاملة أو وجود خطأ بالبيانات، عليه الاتصال بالخط الساخن «15044» المخصص لتلقي أي شكاوى مضيفة: «لو مشكلة طبية بنحولها للصحة، ولو مشكلة وظيفية بتكون عندنا في الوزارة، و لو مشكلة خاصة باستخراج بتروح عند الشركة أو مجمع الإصدارات».

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة

ـ قم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

ـ تجري اللجنة الطبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن.

- يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

ـ يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حال القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.