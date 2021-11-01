خطوات حجز كشف طبي بـ«الصحة» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من ذوي الهمم، عن خطوات حجز كشف طبي في وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، لما لها من مميزات أبرزها الجمع بين معاشين، والكشف المجاني في المستشفيات.

خطوات حجز كشف طبي في وزارة الصحة لذوي الهمم

وتعرض «الوطن» خطوات حجز كشف طبي في وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021، وفقًا لما أعلنته وزارتي التضامن والصحة، حيث يتم التسجيل لإجراء الكشف الطبي كالتالي:

- التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان https://pod.mohp.gov.eg/register للحصول على ميعاد ومكان الكشف الطبي.

- تتولى لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على المواطن الذي تمّ تسجيله.

- في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة، واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- بعد استكمال خطوات حجز كشف طبى فى وزارة الصحة، يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على ميعاد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

- يتمّ إجراء الكشف الوظيفي لتأكّيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتمّ إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة التي تعاقدت معها وزارة التضامن الاجتماعي.

- ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم.

مستندات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ هناك عدة مستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

- صورة شخصية مقاس 4 في 6 تكون خلفيتها بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- الحصول على تقرير الطبي بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».

ولفتت وزيرة التضامن، في تصريحات لها خلال إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، إلى أنَّه تمّ التعاقد من قبل وزارة التضامن مع شركة توزيع لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل لأنه آمن للمواطن، إلى جانب أنَّه يعمل على حوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقي الخدمة «المواطن».