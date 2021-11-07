موعد البلاك فرايدي 2021 في مصر.. تخفيضات تصل لـ70%

مع بدء شهر نوفمبر، وارتباطه في أذهان جميع المواطنين حول العالم بأنّه شهر التخفيضات على كل السلع والمنتجات، بدأ المصريون في البحث عن موعد البلاك فرايدي 2021 في مصر، وذلك للاستفادة بنسب الخصم والتخفيضات التي تُعلنها المحال والمواقع الإلكترونية على مجموعة كبيرة من المنتجات مثل: الأجهزة الكهربائية، الحواسيب المحمولة، الهواتف، أجهزة الألعاب، مستحضرات التجميل، معدات المطبخ، الملابس، العطور، والأحذية وغير ذلك.

موعد البلاك فرايدي 2021 في مصر

تستمر عروض البلاك فرايداي عادة طوال شهر نوفمبر من كل عام في جميع الدول، إلا أنّه في الأصل، يكون موعد البلاك فرايدي 2021 في مصر الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، التي توافق 26 نوفمبر هذا العام، وتتميز بعدة عروض وخصومات كبيرة، تفوق العروض المُعلنة منذ بداية الشهر.

نصائح حماية المستهلك أثناء فترة عروض البلاك فرايداي

ووضع جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح أثناء التسوق والشراء، خلال فترة التخفيضات الخاصة بالبلاك فرايداي، تتمثل في الآتي:

- تأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

- التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

- احرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض وأثناء لستلام المنتج أيضًا.

- تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

- مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة.

- مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.

- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء مثال (عبر هاتف أو بريد إلكتروني).

وأشار الجهاز إلى أنّه في حالة وجود شكوى أو مخالفة عليك التواصل مع الجهاز عبر طرق التواصل المختلفة، والتأكد من إرفاق المستندات الخاصة بالشكوى مثل (الفاتورة/ الضمان).

1. الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.

2. إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

3. إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg.

4. التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5. تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس آب على رقم: 01577779999، علمًا بأنّ هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6. تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.