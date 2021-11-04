عقوبات تنتظر المتخلفين عن اللقاح بالجامعات بداية من 15 نوفمبر

إجراءات متعددة تطبقها الجامعات الحكومية على الطلاب والأشخاص المنتسبين المتخلفين عن لقاح كورونا، يجرى العمل بها بدءا من منتصف الشهر الجاري، الموافق 15 نوفمبر، تنفيذا لقرارات مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وتماشيًا مع الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

استمرار حملة التطعيمات داخل جامعة بنها

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة قاربت على الانتهاء الكامل من تطعيم جميع منسوبيها باللقاح الذي وفرته وزارة الصحة ضد فيروس كورونا، موضحا أن حملة التطعيمات مستمرة في الجامعة دون توقف.

تطبيق العقوبات على المتخلفين عن لقاح كورونا

كما قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع القرارات الحكومية بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا الدخول للحرم الجامعي من يوم 15 نوفمبر، مع التشديد على تطبيق العقوبات المنتظر تطبيقها على المتخلفين.

وعن أبرز الإجراءات التي تنتظر المتخلفين عن اللقاح بالجامعات:

- منع الدخول للجامعة لأي شخص غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا « طلاب و عاملين وأعضاء هيئة التدريس والزائرين».

- احتساب المدة التي يمنع الشخص فيها الدخول إلى المؤسسة التعليمية غياب بالنسبة للطلاب.

- احتساب المدة المتغيب فيها، والممنوع الموظف أو عضو هيئة التدريس الدخول إلى الجامعة إجازة بدون مرتب.

- بالنسبة للطلاب، إذا تجاوزت نسبة عدم الحضور الـ25% يحرم من تأدية امتحانات الميدتيرم.

- الدخول للجامعة يكون بإظهار شهادة التطعيم أو تقديم شهادة pcr أسبوعيا، يفيد عدم الإصابة بالمرض.

- لن تحصل مبالغ مالية من غير الحاصلين على لقاح كورونا.

- منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من حضور أي فعاليات تخص الجامعة خارج الحرم الرئيسي.